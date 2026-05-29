🔥 Paternò, vasto incendio di vegetazione: Vigili del Fuoco ed elicottero Forestale in azione

Vasto rogo di sterpaglie e canneti lungo la SP 139, in zona Ponte Barca. Densa colonna di fumo

Le alte temperature iniziano a farsi sentire e con esse tornano anche i primi incendi della stagione nel territorio paternese.

Nella giornata di oggi, un vasto incendio di sterpaglie e canneti è divampato nei pressi della SP 139, in zona Ponte Barca, generando una densa colonna di fumo grigio visibile anche da notevole distanza.

Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò, impegnati nelle operazioni di spegnimento e contenimento del fronte di fuoco.

A supporto delle squadre a terra è intervenuto anche il Corpo Forestale, con l’ausilio di un elicottero della Forestale che sta effettuando diversi lanci dall’alto per evitare che le fiamme possano propagarsi ulteriormente.

L’area interessata dal rogo è caratterizzata dalla presenza di vegetazione secca e canneti, elementi che, complici il caldo e il vento, hanno favorito la rapida estensione dell’incendio.

Le operazioni di spegnimento e bonifica stanno proseguendo senza sosta per mettere in sicurezza l’intera area ed evitare ulteriori propagazioni delle fiamme.