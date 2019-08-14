AUTOSTRADA A18, INCIDENTE TRA ACIREALE E GIARRE
A cura di Redazione
14 agosto 2019 14:56
Incidente pochi minuti dopo le 14.30 sull'autostrada A18 nel tratto tra Acireale e Giarre, in direzione Messina.
Per cause al momento non note, si sono scontrati un automedica ed un Audi.
Sul luogo sono intervenuti due ambulanze, per prestare i primi soccorsi.
Si segnalano forti rallentamenti