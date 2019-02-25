IL MARE DI ACIREALE RESTITUISCE SOLO DUE CORPI, SOSPESE LE RICERCHE PER IL TERZO RAGAZZO

Il mare di Acireale restituisce solo due corpi dei tre ragazzi travolti domenica pomeriggio da un'onda anomala mentre si trovavano al porticciolo di Santa Maria La Scala.I vigili del fuoco recuperano...

Il mare di Acireale restituisce solo due corpi dei tre ragazzi travolti domenica pomeriggio da un'onda anomala mentre si trovavano al porticciolo di Santa Maria La Scala.

I vigili del fuoco recuperano anche la Panda di colore verde, diventata per i tre ragazzi la loro bara. Al molo più di cento persone hanno atteso che il mare restituisse i corpi dei giovani che si sono trovati nel posto sbagliato nel momento sbagliato. Il dolore dei familiari e degli amici dei giovani, tutti di Acireale è indescrivibile.

Intanto sono state sospese le ricerche in mare di Enrico Cordella, di 22 anni, l'unico disperso dei tre giovani che ieri sono stati travolti e trascinati in mare .

Lo ha deciso, con l'arrivo del buio e il perdurare delle cattive condizioni del mare, la Capitaneria di porto di Catania. Riprenderanno domani alle prime luci dell'alba con l'ausilio di mezzi aerei e navali, oltre che del Nucleo Sommozzatori dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri.

Il mare assassino questa mattina ha restituiti i corpi di Lorenzo D'Agata, 27 anni e quello di Margherita Quattrocchi, 21 anni.

I due cadaveri sono stati trovati a circa un miglio e mezzo dalla costa.

Scene strazianti quando i corpi sono stati trasferiti dalla motovedetta sulla banchina del porticciolo.

Gianluca Ruffino