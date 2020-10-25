L'OSPEDALE DI ACIREALE VERRÀ CONVERTITO A OSPEDALE COVID

L’ospedale “S.Marta e S.Venera” di Acireale sarà convertito in Covid-Hospital per fronteggiare l’eventuale emergenza sanitaria.Lo ha deciso l’Azienda sanitaria provinciale nel quadro della pianificazi...

Lo ha deciso l’Azienda sanitaria provinciale nel quadro della pianificazione strategica regionale imposta dalla epidemia.

Dura presa di posizione da parte del primo cittadino della città Acese, Stefano Ali: "Pessima scelta da parte della regione Sicilia, in una riunione convocata ieri sera dall'assessore regionale alla salute hanno deciso che l'intero ospedale di Acireale verrà convertito a ospedale COVID.

Inaccettabile questa decisione presa senza tenere conto delle esigenze dei cittadini e senza consultare i comuni serviti dall'ospedale di Acireale. Si mette a rischio la salute della gente. Sospendere il pronto soccorso può causare effetti drammatici.

Viene colpito un ospedale senza direttore, il dottore Cristaudo è in ferie pre pensionamento.

Viene risolta in maniera così drammatica l'assenza di un ospedale covid regionale, una carenza che avevamo già segnalato all'assessore il 5 maggio con la richiesta di tutti i sindaci della provincia di individuare una nuova struttura alternativa. In lombardia hanno realizzato un ospedale in fiera, in Sicilia si sceglie di trasformare un ospedale che serve un importante territorio.

Ho chiesto, conclude il Sindaco, al presidente del consiglio di convocare con assoluta urgenza un consiglio comunale sull'argomento, e chiedo a tutti i sindaci del comprensorio di attivarsi per bloccare questa scelta assurda.

