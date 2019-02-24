SANTA MARIA LA SCALA: AUTO FINISCE IN MARE, SI CERCANO DISPERSI
A cura di Redazione
24 febbraio 2019 20:44
+++FLASH+++
E’ accaduto questa sera poco dopo le 18.30 nel molo di Santa Maria la Scala ad Acireale, l'auto era ferma sul molo.
Le onde avrebbero travolto un'auto all'interno della quale ci sarebbero due/tre ragazzi, che al momento risultano dispersi.
Sul posto sono presenti i vigili del fuoco del locale distaccamento e il nucleo sommozzatori di Catania.
IN AGGIORNAMENTO