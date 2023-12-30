TRAGEDIA NELLA NOTTE SULLA SS114 AD ACIREALE: INCIDENTE MORTALE, PERDE LA VITA UNA GIOVANE DI 18 ANNI
L'incidente si è verificato lungo il Viale dello Jonio SS114, nel territorio di Acireale, e ha coinvolto una Peugeot 206 e un furgone Kangoo che trasportava pesce, in circostanze ancora da chiarire, sotto l'attenta indagine delle autorità competenti.
Il violento impatto ha causato gravi danni, risultando fatale per la giovane passeggera della Peugeot, una ragazza di soli 18 anni di Taormina.
Nonostante i tempestivi interventi dei soccorsi, purtroppo per lei non c'è stato nulla da fare.
Sul luogo dell'incidente si sono prontamente recati i vigili del fuoco del distaccamento di Acireale, impegnati nel delicato compito di liberare le persone intrappolate nei veicoli e consegnarle alle cure dei sanitari del 118.
I feriti sono state successivamente trasportate negli ospedali della zona.
Al momento non sono ancora disponibili informazioni sulla generalità della giovane conducente deceduta.
La strada è rimasta chiusa per consentire le operazioni di soccorso e ripristino della sicurezza, mentre le autorità procedono con le indagini per determinare le cause precise dello scontro.