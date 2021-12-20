COVID AD ACIREALE TRA I RICOVERATI C'E UN BAMBINO E FRA I POSITIVI UNA NEONATA

COVID AD ACIREALE TRA I RICOVERATI C'E UN BAMBINO DI UN PAIO DI MESI E FRA I POSITIVI UNA NEONATA

La conferma arriva direttamente dal primo cittadino di Acireale D'Ali attraverso un post sui social:

Da diverso tempo non pubblicavo i dati relativi ai contagi ad Acireale essendo l'andamento stabile. Negli ultimi giorni, si può invece rilevare un significativo aumento dei soggetti contagiati.

Il dato che è più preoccupante è il numero di nuovi positivi, segnalati dall'asp. Da giorno 13 risulta un picco di nuovi positivi pari a 175, ricordo che il limite per passare in zona arancione è 250 ogni 100.000 abitanti. Questo trend ci porterà rapidamente in zona arancione.

Un dato confortante è che, malgrado, il forte incremento di nuovi positivi, il dato complessivo dei soggetti attualmente positivi non cresce in modo analogo, sintomo di una maggiore rapidità nella guarigione, così come rispetto ai 316 positivi solo 6 sono i ricoverati in ospedale. Nel passato la proporzione era molto più alta.

Suscita, comunque, preoccupazione il fatto che uno dei ricoverati sia un bambino di un paio di mesi e fra i positivi ci sia una bambina appena nata.

Dalle diverse curve potete notare come il contagio corra nella fascia di età più bassa.

Complessivamente ad Acireale abbiamo raggiunto un numero complessivo di positivi pari a 3.726 soggetti, siamo al 7% della popolazione

Visto l'andamento chiederò alle forze dell'ordine di intensificare i controlli e dovremo necessariamente intervenire sul calendario delle manifestazioni legate al Natale.