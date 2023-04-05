PATERNO', MOSTRA PESACH IN ARTE CON OPERE DI ARTISTI LOCALI

L’Archeoclub d’Italia a.p.s. Paternò, in collaborazione con la Pro Loco, organizza per queste festività la manifestazione dal titolo Pesach in Arte, una mostra di opere di artisti locali che si terrà...

L’Archeoclub d’Italia a.p.s. Paternò, in collaborazione con la Pro Loco, organizza per queste festività la manifestazione dal titolo Pesach in Arte, una mostra di opere di artisti locali che si terrà a Paternò dal 6 al 13 aprile, nella splendida collina storica, all’interno della chiesetta cinquecentesca di Cristo al Monte. Pitture e sculture saranno ispirate dal dramma della Pasqua, ed espresse secondo la libertà e la sensibilità degli artisti che hanno aderito all’iniziativa.

L’evento è stato coordinato dal giovane paternese Salvatore Longo, studente all'Accademia delle Belle Arti di Catania. L’esposizione sarà visitabile presso la location della Chiesa di Cristo al Monte, dove la cittadinanza potrà visitare la mostra dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00, l’ingresso e la visita guidata sarà gratuita.

L’Archeoclub d’Italia lancia l’iniziativa di una raccolta fondi per completare il restauro e riportare al suo luogo d’origine un antico dipinto, “Maria SS. Immacolata Assunzione XVII°” che era parte dell’arredo della Chiesa di Cristo al Monte.

Per il recupero di questa opera, sarà possibile lasciare un piccolo contributo, anche eventualmente facendo un versamento al seguente IBAN IT66G0503484111000000008472 presso la BANCO BPM agenzia Paternò.