CATANIA. ARRIVA MALUMA: PREVENDITE APERTE PER IL CONCERTO PIÙ ATTESO DELL’ESTATE 2023

Le prevendite sono aperte per uno dei più attesi eventi dell’estate siciliana: il 5 luglio a Catania, alla Villa Bellini, si terrà un concerto di Maluma, classe 1994, un colombiano di Medellin. Con oltre 18 milioni di copie vendute in tutto il mondo e streaming record, Maluma è diventato un punto di riferimento nella musica latinoamericana urbana. Vincitore di un premio Latin Grammy, ha collaborato con grandi nomi della musica internazionale come Madonna, Jennifer Lopez, Shakira, Ricky Martin e, di recente, anche con The Weeknd.

Maluma ha ricevuto 8 nomination al Premio Lo Nuestro: Pop – Artista Maschile Dell’Anno; Canzone dell’Anno per “Cada Quien” con Grupo Firme; La Perfetta Miscela Dell’Anno per “Cada Quien” con Grupo Firme; Tour dell’Anno; Pop – Canzone dell’Anno con “Sobrio”; Pop-Urban – Canzone dell’Anno con “Mama Tetema” ft. Rayvanny; Urban – Album dell’Anno con The Love & Sex Tape; Regional Messicano – Canzone di Banda dell’Anno per “Cada Quien” con Grupo Firme. La finale si terrà il 23 febbraio presso la Dade Arena di Miami. L’ultimo album “The Love & Sex Tape” è stato nominato nella categoria Best Album Urbano ai Grammy Awards.

Il 3 febbraio è stato pubblicato “La Formula”, il nuovo singolo di Maluma, in collaborazione con l’artista di salsa più grande di tutti i tempi, Marc Anthony. “La Formula”, scritta da Maluma e Marc Anthony insieme ad Édgar Barrera, Kevin Mauricio Jiménez, Bryan Snaider Lezcano, Justin Quiles, Rene David Cano e Sergio George, è una salsa con un ritmo irresistibile, impreziosita da un’eccellente performance vocale e un testo dolceamaro. Il brano è la conferma della stretta amicizia tra i due artisti, nata dopo la versione salsa del grande successo di Maluma “Felices los 4”.