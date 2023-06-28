95047

SCOSSA DI TERREMOTO MAGNITUDO 3.1 NEI PRESSI DI ZAFFERANA ETNEA

I sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia hanno registrato una magnitudo pari a 3.1. La scossa di terremoto è stata nitidamente avvertita dalla popolazione ed è avvenuta dodici...

28 giugno 2023 07:05
Cultura
I sismografi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia hanno registrato una magnitudo pari a 3.1.

La scossa di terremoto è stata nitidamente avvertita dalla popolazione ed è avvenuta dodici minuti dopo la mezzanotte con epicentro Zafferana Etnea e ad una profondità di 2,8 chilometri.

Non si segnalano danni a persone e cose.

La localizzazione preliminare è la seguente:
# Data e ora locale: 28 giu 2023 00:12:46
# Coordinate Epicentrali: 37.706 15.100
# Zona: 1 Km N Zafferana Etnea (CT)
# Magnitudo Richter: 3.1 ML
# Profondità: 2.8 km

