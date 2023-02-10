SANREMO 2023, STASERA I DUETTI E LE COVER:

La quarta serata di Sanremo 2023 è dedicata alle cover, e vedrà salire sul palco tanti nomi noti della musica italiana. Artisti che si esibiranno al fianco dei cantanti in gara, pronti a dare vita a...

La quarta serata di Sanremo 2023 è dedicata alle cover, e vedrà salire sul palco tanti nomi noti della musica italiana. Artisti che si esibiranno al fianco dei cantanti in gara, pronti a dare vita a una vera celebrazione della musica nostrana (e non solo). Ci saranno Elisa, Eros Ramazzotti, Gianna Nannini, Emma Marrone, Edoardo Bennato e tantissimi altri, per una serata che si preannuncia ricca di emozioni e di balli scatenati.

Di seguito l’ordine completo dei duetti.