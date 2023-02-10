SANREMO 2023, STASERA I DUETTI E LE COVER:
La quarta serata di Sanremo 2023 è dedicata alle cover, e vedrà salire sul palco tanti nomi noti della musica italiana. Artisti che si esibiranno al fianco dei cantanti in gara, pronti a dare vita a...
A cura di Redazione
10 febbraio 2023 19:28
La quarta serata di Sanremo 2023 è dedicata alle cover, e vedrà salire sul palco tanti nomi noti della musica italiana. Artisti che si esibiranno al fianco dei cantanti in gara, pronti a dare vita a una vera celebrazione della musica nostrana (e non solo). Ci saranno Elisa, Eros Ramazzotti, Gianna Nannini, Emma Marrone, Edoardo Bennato e tantissimi altri, per una serata che si preannuncia ricca di emozioni e di balli scatenati.
Di seguito l’ordine completo dei duetti.
- Ariete e Sangiovanni,
- Will e Michele Zarrillo,
- Elodie e Big Mama,
- Olly e Lorella Cuccarini,
- Ultimo ed Eros Ramazzoti,
- Lazza con Emma e Laura Marzaduri,
- Tananai con Biagio Antonacci e Tom Jones,
- Shari e Salmo,
- Gianluca Grignani e Arisa,
- Leo Gassman e Edoardo Bennato,
- Articolo 31 e Fedez,
- Giorgia ed Elisa,
- Colapesce/Dimartino e Carla Bruni,
- Cugini di Campagna e Paolo Vallesi,
- Marco Mengoni e Kingdom Choir,
- Gianmaria e Manuel Agneli,
- Mr Rain e Fantasma,
- Madame e Izi,
- Coma_Cose e Bauselle,
- Rosa Chemical e Rose Villain,
- Modà e Le Vibrazioni,
- Levante e Renzo Rubino,
- Anna Oxa e Iljard Shaba,
- Sethu e BNKR44,
- Lda e Alex Britti;
- Mara Sattei e Noemi,
- Paola & Chiara con Merk e Tremont,
- Colla Zio e Ditonellapiaga.