SANREMO 2023, STASERA I DUETTI E LE COVER:

10 febbraio 2023 19:28
SANREMO 2023, STASERA I DUETTI E LE COVER:
Cultura
La quarta serata di Sanremo 2023 è dedicata alle cover, e vedrà salire sul palco tanti nomi noti della musica italiana. Artisti che si esibiranno al fianco dei cantanti in gara, pronti a dare vita a una vera celebrazione della musica nostrana (e non solo). Ci saranno Elisa, Eros Ramazzotti, Gianna Nannini, Emma Marrone, Edoardo Bennato e tantissimi altri, per una serata che si preannuncia ricca di emozioni e di balli scatenati.

Di seguito l’ordine completo dei duetti.

  1. Ariete e Sangiovanni,
  2. Will e Michele Zarrillo,
  3. Elodie e Big Mama,
  4. Olly e Lorella Cuccarini,
  5. Ultimo ed Eros Ramazzoti,
  6. Lazza con Emma e Laura Marzaduri,
  7. Tananai con Biagio Antonacci e Tom Jones,
  8. Shari e Salmo,
  9. Gianluca Grignani e Arisa,
  10. Leo Gassman e Edoardo Bennato,
  11. Articolo 31 e Fedez,
  12. Giorgia ed Elisa,
  13. Colapesce/Dimartino e Carla Bruni,
  14. Cugini di Campagna e Paolo Vallesi,
  15. Marco Mengoni e Kingdom Choir,
  16. Gianmaria e Manuel Agneli,
  17. Mr Rain e Fantasma,
  18. Madame e Izi,
  19. Coma_Cose e Bauselle,
  20. Rosa Chemical e Rose Villain,
  21. Modà e Le Vibrazioni,
  22. Levante e Renzo Rubino,
  23. Anna Oxa e Iljard Shaba,
  24. Sethu e BNKR44,
  25. Lda e Alex Britti;
  26. Mara Sattei e Noemi,
  27. Paola & Chiara con Merk e Tremont,
  28. Colla Zio e Ditonellapiaga.

