Angelo Platania: tra mito e sogno. Online il sito ufficiale.

Cinque anni dopo la sua scomparsa, l’opera dell’artista paternese Angelo Platania (1952-2020), torna a parlare attraverso un sito che ne raccoglie l’eredità artistica e umana. Pittore e scultore “anom...

Cinque anni dopo la sua scomparsa, l’opera dell’artista paternese Angelo Platania (1952-2020), torna a parlare attraverso un sito che ne raccoglie l’eredità artistica e umana. Pittore e scultore “anomalo”, come amava definirsi, Platania ha fatto dell’arte un atto di ascolto e di resistenza.

Alberi che crescono nel mare, lune sospese, pesci con le ali: i quadri di Angelo Plataniaraccontano una Sicilia onirica e interiore, un’arte che non descrive, ma trasfigura.

In età matura, Platania si apre a una nuova forma espressiva: la poesia. Da questo slancio nasce una raccolta intensa e personale, “Mio padre era un Giacinto”, omaggio intimo alla figura paterna. Un’opera in uscita postuma che aggiunge parole alle sue immagini, completando il ritratto di un artista dalla voce profonda e raccolta.

Scultore, pittore e poeta, Platania ha lasciato un segno discreto ma profondo nell’arte contemporanea italiana.

Oggi, le sue opere e la sua storia trovano casa nel nuovo sito ANGELOPLATANIA.IT: un progetto di memoria, scoperta e bellezza.

ANGELOPLATANIA.IT