Lally Masia presenta il suo nuovo libro “Vinco io“ al Taobuk Festival SeeSicily di Taormina

Il 19 giugno alle ore 12:00, la scrittrice Lally Masia presenterà il suo quarto libro “Vinco io” (Leone Editore) alla XIII edizione del Taobuk Festival SeeSicily, nella splendida cornice del Palazzo dei Duchi di Santo Stefano a Taormina. All'evento in dialogo con l'autrice ci saranno la presidente del Consiglio comunale di Taormina, Lucia Gaberscek e la giornalista Cristina Tassinari. Dopo l’uscita dei successivi tre romanzi approda alla casa editrice Leone Editore ad agosto 2022 e pubblica con loro il romanzo “Vinco io”, con il quale diventa popolare grazie alle sue presentazioni e firmacopie in tutta Italia, riscuotendo un gran successo sopratutto tra i giovani. Il suo primo ingresso in libreria alla casa Feltrinelli è iniziato a Rimini, accompagnata dalla sua relatrice e giornalista Cristina Tassinari e da 03_studio di Maurizio Scilla brand manager di “Femme Creative”.

L'autrice, entusiasta della partecipazione al Festival Internazionale del libro di Taormina, afferma: “Amo la mia terra e le mie origini e per la complessità del momento ora più che mai. Sono orgogliosa di essere una donna multi tasking e di essere ospitata al Taobuk Festival di Taormina in Sicilia. Questa isola incredibile mi ha accolta l'anno passato come a casa e per questo non finirò mai di ringraziarla. A breve uscirà il mio quinto romanzo”.

“Annotare sui miei quaderni appunti di vita vissuta mi ha condotto a poter trasmettere sensazioni e pensieri attraverso i miei libri arrivando al cuore di persone comuni ma comunque uniche che ho avuto il privilegio di conoscere attraverso questa bellissima esperienza del firma copie nelle librerie in giro per tutta Italia”, conclude Lally.

Affrontare i propri fantasmi è un pò come lanciarsi nel vuoto con un paracadute, andare giù a picco per risollevarsi e liberarsi dal dolore. In quell’istante in cui ci si butta giù, la vita è una giostra di ricordi e vale la pena viverla appieno perché, alla fine, sono più le volte in cui abbiamo sorriso che quelle in cui abbiamo pianto. Lally Masia, in Vinco io conduce il lettore in un viaggio introspettivo fatto di memorie, riflessioni e rinascita.

Lally Masia, è originaria di Montefiore Conca, ma vive a Misano Adriatico in provincia di Rimini. Inizia a scrivere il suo primo libro “Un uomo di nome Vincent” nel 2019 e in seguito “la seconda vita di Eleonora” nel 2020, due romanzi frutto di intrecci amorosi, sconfitte e rivincite. “Donna a colori” è il terzo libro, uscito nel 2021, racconta la storia di cinque amiche non più giovanissime che hanno ancora una gran voglia di vivere e soprattutto di amare ed essere amate. Con “Vinco io” Lally ha raggiunto un vasto pubblico eterogeneo inaspettato, anche grazie ad una scrittura semplice che arriva direttamente al cuore dei suoi lettori.