SANREMO 2023. VINCE MARCO MENGONI, LA CLASSIFICA FINALE
A trionfare alla 72esima edizione del Festival di Sanremo è Marco Mengoni, secondo posto per Lazza, terzo Mr. Rain. Alla serata finale, i 28 big in gara hanno riproposto i loro brani. Dopo aver letto la classifica dalla posizione 6 alla posizione 28, Amadeus ha riaperto il televoto per Ultimo, Tananai, Lazza, Marco Mengoni e Mr. Rain.
LA CLASSIFICA FINALE
Marco Mengoni - Due vite
Lazza - Cenere
Mr. Rain - Supereroi
Ultimo - Alba
Tananai - Tango
Giorgia - Parole dette male
Madame - Il bene nel male
Rosa Chemical - Made in Italy
Elodie - Due
Colapesce e Dimartino - Splash
Modà - Lasciami
Gianluca Grignani - Le parole che non ti ho detto
Coma_Cosa - L’addio
Ariete - Mare di guai
LDA - Se poi domani
Articolo 31 - Un bel viaggio
Paola & Chiara - Furore
Leo Gassman - Terzo Cuore
Mara Sattei - Duemilaminuti
Colla Zio - Non mi va
Cugini di campagna - Lettera Ventidue
gIANMARIA - Mostro
Levante - Vivo
Olly - Polvere
Anna Oxa - Sali
Will - Stupido
Shari - Egoista
Sethu - Cause perse
SANREMO 2023, TUTTI I PREMI
Premio della Critica Mia Martini: Colapesce Dimartino - Splash
Premio della Sala Stampa Radio Tv Web Lucio Dalla: Colapesce Dimartino - Splash
Premio al Miglior Testo Sergio Bardotti: Coma_Cose - L’addio
Premio Miglior Composizione Musicale Giancarlo Bigazzi: Marco Mengoni - Due vite