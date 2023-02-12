SANREMO 2023. VINCE MARCO MENGONI, LA CLASSIFICA FINALE

A trionfare alla 72esima edizione del Festival di Sanremo è Marco Mengoni, secondo posto per Lazza, terzo Mr. Rain. Alla serata finale, i 28 big in gara hanno riproposto i loro brani. Dopo aver letto...

A trionfare alla 72esima edizione del Festival di Sanremo è Marco Mengoni, secondo posto per Lazza, terzo Mr. Rain. Alla serata finale, i 28 big in gara hanno riproposto i loro brani. Dopo aver letto la classifica dalla posizione 6 alla posizione 28, Amadeus ha riaperto il televoto per Ultimo, Tananai, Lazza, Marco Mengoni e Mr. Rain.

LA CLASSIFICA FINALE

Marco Mengoni - Due vite

Lazza - Cenere

Mr. Rain - Supereroi

Ultimo - Alba

Tananai - Tango

Giorgia - Parole dette male

Madame - Il bene nel male

Rosa Chemical - Made in Italy

Elodie - Due

Colapesce e Dimartino - Splash

Modà - Lasciami

Gianluca Grignani - Le parole che non ti ho detto

Coma_Cosa - L’addio

Ariete - Mare di guai

LDA - Se poi domani

Articolo 31 - Un bel viaggio

Paola & Chiara - Furore

Leo Gassman - Terzo Cuore

Mara Sattei - Duemilaminuti

Colla Zio - Non mi va

Cugini di campagna - Lettera Ventidue

gIANMARIA - Mostro

Levante - Vivo

Olly - Polvere

Anna Oxa - Sali

Will - Stupido

Shari - Egoista

Sethu - Cause perse

SANREMO 2023, TUTTI I PREMI

Premio della Critica Mia Martini: Colapesce Dimartino - Splash

Premio della Sala Stampa Radio Tv Web Lucio Dalla: Colapesce Dimartino - Splash

Premio al Miglior Testo Sergio Bardotti: Coma_Cose - L’addio

Premio Miglior Composizione Musicale Giancarlo Bigazzi: Marco Mengoni - Due vite