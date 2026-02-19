Paternò, il Comune annuncia: “In arrivo l’imposta di soggiorno per chi pernotta in città”
PATERNÒ – Il Comune di Paternò ha comunicato l’intenzione di procedere con l’istituzione dell’imposta di soggiorno, che sarà a carico di tutti coloro che alloggeranno nelle strutture ricettive presenti sul territorio comunale.
Si tratta di un provvedimento che rientra nelle possibilità previste dalla normativa nazionale e che mira a regolamentare un contributo economico destinato, solitamente, al miglioramento dei servizi turistici e dell’accoglienza.
Secondo quanto reso noto, l’Amministrazione ha già avviato il percorso previsto dall’articolo 4, comma 3, del Decreto Legislativo 23/2011, trasmettendo la comunicazione ufficiale alle principali associazioni di categoria del settore turistico e ricettivo.
Tra le realtà coinvolte figurano: ANBBA, Federturismo, Assoextra, Federalberghi, Federazione Fare, Agriturist Sicilia e Confagricoltura.
L’obiettivo è quello di avviare un confronto con gli operatori del settore prima dell’adozione definitiva del provvedimento.
Nei prossimi giorni potrebbero arrivare ulteriori dettagli su modalità di applicazione, importi e categorie interessate.