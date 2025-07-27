Angelo Platania: lo sguardo inquieto dell’arte, ora online.

È online il sito dedicato ad Angelo Platania (1952–2020), artista paternese dalla voce silenziosa ma profonda, che ha attraversato scultura, pittura e poesia con un tratto unico e personale.ANGELOPLAT...

ANGELOPLATANIA.IT è uno spazio di memoria e scoperta pensato per raccogliere le opere di un uomo che ha fatto dell’arte una forma di resistenza interiore, esplorando materia e colore con l’istinto profondo di chi non si limita a rappresentare, ma traduce il mondo in visione, sentimento, presenza.

Scultore e pittore, formatosi all’Istituto d’Arte e all’Accademia di Belle Arti di Catania, in età matura scopre l’arte poetica. Nasce così la sua produzione di poesie raccolta in un libro intenso, “Mio padre era un Giacinto”, dedicato alla figura paterna, in uscita postuma.

Il sito ripercorre l’intera attività di Platania tra opere, mostre, immagini e scritti. Ma soprattutto, invita a un viaggio: non un semplice archivio, ma una soglia per avvicinarsi a un artista “anomalo”, come amava definirsi, “ma autentico e integro”, profondamente radicato nella sua terra e sempre in cerca di nuovi orizzonti.

A cinque anni dalla sua scomparsa, questo sito è un atto d’amore e di testimonianza.

Un invito, come scriveva lui stesso, ad avere “uno sguardo critico, ma aperto, appassionato e a tratti visionario”.

ANGELOPLATANIA.IT