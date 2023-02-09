FESTIVAL DI SANREMO 2023, LA SCALETTA DELLA TERZA SERATA. OSPITI E CANTANTI IN GARA
Questa sera ascolteremo tutte e 28 le canzoni. A votare il televoto e la giuria demoscopica. Con Amadeus e Gianni Morandi ci sarà Paola Egonu. I Maneskin si esibiranno con Tom Morello. Premio della ci...
Questa sera ascolteremo tutte e 28 le canzoni. A votare il televoto e la giuria demoscopica. Con Amadeus e Gianni Morandi ci sarà Paola Egonu. I Maneskin si esibiranno con Tom Morello. Premio della città di Sanremo alla carriera sarà consegnato a Peppino Di Capri. Si esibiranno anche Massimo Ranieri, Gianni Morandi con Sangiovanni in "Fatti mandare dalla mamma". Annalisa sul Suzuki stage e Guè dalla Costa Smeralda".
L'ordine di esibizione degli artisti nella terza serata.
Paola e Chiara, Mara Sattei, Rosa Chemical, Gianluca Grignani, Levante, Tananai, Lazza, Lda, Madame, Ultimo, Elodie, Mr. Rain, Giorgia, Colla Zio, Marco Mengoni, Colapesce e Di Martino, Coma Cose, Leo Gassman, I cugini di campagna, Olly, Anna Oxa, Articolo 31, Ariete, Sethu, Shari, gIANMARIA, Modà, Will.
Amadeus: "I Maneskin intorno alle 22.30".