NELLA NOTTE QUATTRO SCOSSE DI TERREMOTO AL LARGO DELLE ISOLE EOLIE, LA PIÙ FORTE DI MAGNITUDO 2.9
Una sequenza sismica è stata registrata nelle scorse ore dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia al largo delle Isole Eolie.
La scossa più intensa è stata la prima, di magnitudo 2.9, verificatasi alle 00.53.
Le scosse hanno avuto ipocentro tutte in mare e nello stesso punto.
In dettaglio è stato rilevato un evento magnitudo 2.9 alle 00:53 con ipocentro a 21 km, 2 scosse magnitudo 2.3 a distanza di 1 secondo alle 01:33 (ipocentro 18 km e 5 km) e infine un sisma magnitudo 2.4 alle 04:23 ad una profondità di 2 km.
Non si segnalano danni a persone o cose.