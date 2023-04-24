NELLA NOTTE QUATTRO SCOSSE DI TERREMOTO AL LARGO DELLE ISOLE EOLIE, LA PIÙ FORTE DI MAGNITUDO 2.9

Una sequenza sismica è stata registrata nelle scorse ore dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia al largo delle Isole Eolie. La scossa più intensa è stata la prima, di magnitudo 2.9, verif...

A cura di Redazione 24 aprile 2023 08:20

Condividi