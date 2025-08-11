Viaggio nell’arte visionaria di Angelo Platania: scopri il sito ufficiale.

L’opera dell’artista paternese Angelo Platania (1952-2020) va oltre ogni definizione sommaria e richiederebbe un’analisi più profonda e articolata. Il sito ANGELOPLATANIA.IT offre un ritratto essenzia...

L’opera dell’artista paternese Angelo Platania (1952-2020) va oltre ogni definizione sommaria e richiederebbe un’analisi più profonda e articolata. Il sito ANGELOPLATANIA.IT offre un ritratto essenziale, ma capace di suggerire la profondità e l’unicità del suo percorso artistico e umano.

Angelo Platania è stato uno “sguardo inquieto”, come amava definirsi, un artista anomalo ma integro, padrone del suo spazio espressivo, capace di trasfigurare il mondo attraverso sculture, dipinti e, in età più matura, poesia, diventata per lui una nuova dimensione espressiva.

La raccolta di poesie “Mio padre era un Giacinto”,in uscita postuma, aggiunge una voce intensa e personale al suo lascito artistico, un ponte tra immagini e versi che raccontano il legame con la figura paterna e con la sua terra.

Attraverso le pagine di angeloplatania.it, il visitatore può esplorare mostre, scritti e immagini, scoprendo un viaggio che continua, nel tempo e nello spazio.

Una testimonianza preziosa, un atto d’amore per mantenere vivo lo sguardo critico e appassionato di Angelo Platania, sempre in cerca di nuovi orizzonti.

