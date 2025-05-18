18 MAGGIO: RICORDIAMO FRANCO BATTIATO A 4 ANNI DALLA SUA SCOMPARSA

Oggi, 18 maggio 2025, ricorrono quattro anni dalla scomparsa di Franco Battiato, uno degli artisti più straordinari e visionari della musica italiana. Battiato ci lasciava nel 2021, all’età di 76 anni...

Oggi, 18 maggio 2025, ricorrono quattro anni dalla scomparsa di Franco Battiato, uno degli artisti più straordinari e visionari della musica italiana. Battiato ci lasciava nel 2021, all’età di 76 anni, lasciando un vuoto profondo non solo nel mondo dell’arte, ma anche nei cuori di chi lo ha amato per la sua musica, la sua filosofia e la sua spiritualità.

Battiato è stato un artista unico e irripetibile, capace di fondere generi e linguaggi, di attraversare decenni reinventandosi senza mai perdere la sua identità. Dal pop colto al rock sperimentale, dalla musica elettronica alle composizioni classiche, ogni sua opera era intrisa di profonda ricerca interiore, ironia raffinata e uno sguardo sempre rivolto oltre.

Indimenticabili brani come La cura, Centro di gravità permanente, Voglio vederti danzare, Prospettiva Nevskij, continuano a farci riflettere, emozionare, e a regalarci uno specchio in cui cercare il senso delle cose.

Ma oltre all’artista, oggi ricordiamo l’uomo: riservato, saggio, anticonformista. Un pensatore libero, che ha saputo parlare all’anima di milioni di persone con delicatezza e intensità.

La sua assenza si fa sentire ogni giorno, ma la sua eredità continua a vivere nella musica e nel pensiero.

In un’epoca in cui tutto scorre veloce e superficiale, Franco Battiato resta un faro di profondità e bellezza, un richiamo alla meditazione, alla conoscenza, all’arte come strumento di elevazione.

Grazie, Maestro. Ci manchi, ma continui a danzare dentro di noi