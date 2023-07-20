AVVISO DELL'AERONAUTICA MILITARE, ITALIA DIVISA IN DUE: "FORTE ONDA DI CALORE NEL SUD, FORTE MALTEMPO IN ARRIVO IN 5 REGIONI"

l Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha diramato un nuovo avviso per “fenomeni intensi“. L’aggiornamento è stato pubblicato alle ore 14 di oggi, 20 luglio 2023. Ecco di seguito il testo...

l Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha diramato un nuovo avviso per “fenomeni intensi“. L’aggiornamento è stato pubblicato alle ore 14 di oggi, 20 luglio 2023.

Ecco di seguito il testo integrale.

PERSISTONO PER LE PROSSIME 48/60 ORE CONDIZIONI DI ONDA DI CALORE, CON TEMPERATURE MASSIME OLTRE 40°C SU PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA E SARDEGNA.

INOLTRE, SI PREVEDONO DALLA SERATA DI OGGI, GIOVEDI' 20 LUGLIO 2023, E PER LE SUCCESSIVE 24/36 ORE TEMPORALI INTENSI SULLA LOMBARDIA, IN ESTENSIONE DALLE PRIME ORE DI DOMANI, VENERDI' 21 LUGLIO 2023, ANCHE AL PIEMONTE, TRENTINO-ALTO ADIGE, VENETO E FRIULI-VENEZIA GIULIA.

I FENOMENI TEMPORALESCHI SARANNO ACCOMPAGNATI DA ROVESCI DI FORTE INTENSITA', FREQUENTE ATTIVITA' ELETTRICA, GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO.

Le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – precisa il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento