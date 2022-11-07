PATERNO. PREVENZIONE AI TUMORI. DOMANI CONFERENZA IN BIBLIOTECA G.B.NICOLOSI

A Paternò riflettori accesi sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce per contrastare l’insorgenza dei tumori. Oggi, con una diagnosi precoce, si può guarire, la percentuale è dell’87...

A Paternò riflettori accesi sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce per contrastare l’insorgenza dei tumori. Oggi, con una diagnosi precoce, si può guarire, la percentuale è dell’87%, ma ancora non basta.

È essenziale sostenere la ricerca e promuovere la campagna di informazione. Come ogni anno, l’ass.ne Città Viva – in collaborazione con Zona Franca , A.I.R.C., e con il patrocinio del Comune di Paternò, martedì 8 Novembre, alle ore 18,00, ha organizzato la conferenza “L’importanza della prevenzione nella cura dei tumori” .

Ospiti d’eccezione la dott.ssa Virginia Valenti , borsista A.I.R.C. presso il Dipartimento di Medicina Molecolare- Università “La Sapienza” di Roma, la dott.ssa Sara Pettinato – Dirigente medico A.O.R.N.A.S. – Garibaldi di Catania, la dott.ssa Elisa Caruso , ginecologa e il dott. Giovanbattista Caruso, nella duplice veste di Assessore alla Sanità del Comune di Paternò e presidente dell’Associazione “Faro”.

Proprio grazie all’Associazione “Faro” , a conclusione dell’incontro, sarà possibile prenotare gratuitamente una visita e un’ecografia.

Prevista anche una degustazione di dolci a cura di EtnaDolce, azienda dolciaria dal 1987.

Un tempo parlare di cancro era quasi tabù, si faticava a nominare il male, oggi, per fortuna, non è più così, se ne parla e bisogna parlarne. Consapevolezza e conoscenza sono e restano chiavi vincenti. Buona salute a tutti noi.