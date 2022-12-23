PATERNO': The Best Friends 2022

L’ente del Terzo Settore Musica&Movimento a.p.s., con la collaborazione della Proloco diPaternò e con il patrocinio del Comune di Paternò e dell'ARS, organizza l’evento musicale “The Best Friends...

Paternò e con il patrocinio del Comune di Paternò e dell'ARS, organizza l’evento musicale “The Best Friends 2022”, un contenitore musicale in cui vari artisti di Paternò potranno esibirsi e regalare un momento di allegria ai cittadini e, nello stesso tempo, mandare un messaggio di solidarietà e di fratellanza attraverso la musica.

Diversi artisti si alterneranno sul palco, tra cui alcuni soci dell’Associazione Musica&Movimento a.p.s. ed altri ancora. Tra alcuni nomi vi sono Maurizio Musumeci, in arte Dinastia, John Gotti, Michele Orrigo, in arte Normik, ed il cantastorie paternese Turi Marchese con i suoi canti natalizi della tradizione musicale siciliana.

Presenta la serata Andrea dell’Arpa.

«Il titolo dell’evento - ci spiega Gianluca Cozzetto, presidente dell’associazione Musica&Movimento a.p.s. - significa letteralmente “i migliori amici”, perché nella prima edizione dell’evento, che abbiamo organizzato prima che arrivasse la pandemia, abbiamo pensato che in questa occasione dovessero esserci i membri dell’associazione e ognuno poteva portare con sé alcuni amici per trascorrere insieme alcune ore in un clima di festa, e di amicizia per l’appunto».

L’appuntamento è per il 28 dicembre 2022 a partire dalle ore 18:00 presso il Piccolo Teatro di Paternò, in via Monastero.

L’ingresso all’evento è libero