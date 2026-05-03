Piedimonte Etneo, rubano due asinelli ma la fuga dura poco: ritrovati e denunciate due persone

I Carabinieri di Piedimonte Etneo hanno restituito rapidamente due asini rubati ai legittimi proprietari e ricostruito la dinamica dei fatti.

L’intervento è scattato dopo la denuncia presentata da un imprenditore agricolo del posto, che aveva segnalato la scomparsa dei due asinelli, custoditi all’interno di una loro proprietà rurale.

Ricevuto l’allarme, i Carabinieri hanno immediatamente avviato le ricerche nelle campagne circostanti, raccogliendo testimonianze e verificando ogni elemento utile riuscendo ad individuare il luogo in cui gli animali erano stati nascosti.

I due asinelli sono stati, infatti, rinvenuti all’interno di un recinto situato in contrada San Michele, e subito riconsegnati al proprietario; contestualmente a seguito di una mirata attività investigativa i militari dell’Arma hanno individuato e denunciato all’Autorità Giudiziaria due uomini, di 38 e 40 anni rispettivamente di Piedimonte Etneo e Linguaglossa, accusati ora in concorso del reato di abigeato, ovvero, di furto di animali da allevamento