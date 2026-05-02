🔴 ULTIM’ORA – Incidente sulla SS121 verso Paternò: lunghe code
🔴 ULTIM’ORA – Incidente sulla SS121 verso Paternò: lunghe code
A cura di Redazione
02 maggio 2026 12:29
Paura nella tarda mattinata di oggi lungo la Strada Statale 121, in direzione Paternò, all’altezza dello svincolo per Misterbianco, dove si è verificato un incidente.
Al momento la dinamica non è ancora chiara, così come il numero e la tipologia dei mezzi coinvolti.
Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine. Presenti anche i sanitari del 118 per prestare assistenza ai coinvolti, ma non si conoscono con precisione le loro condizioni.
Pesanti le ripercussioni sul traffico: si registrano lunghe code e forti rallentamenti in direzione Paternò.
Seguiranno aggiornamenti.