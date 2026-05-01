🔴🔴 ULTIM'ORA. Paternò–Belpasso, violento incidente sulla SP135: soccorsi sul posto, strada chiusa

🔴🔴🔴🔴 Aggiornamento

Sale a quattro il bilancio dei feriti nel violento incidente avvenuto sulla SP135 tra Paternò e Belpasso. Sul posto sono intervenute tre ambulanze del 118 che hanno prestato le prime cure ai coinvolti.

I feriti sono tre 19enni e un 59enne, tutti trasportati negli ospedali “SS. Salvatore” di Paternò e “San Marco” di Catania per gli accertamenti del caso. Secondo le prime informazioni, sarebbe il 59enne ad aver riportato le ferite più serie, mentre gli altri non risultano in gravi condizioni.

Un violento incidente stradale si è verificato nella giornata di oggi, venerdì 1 maggio 2026, lungo la Strada Provinciale 135, in territorio di Belpasso, nel tratto che rappresenta il prolungamento di via Balatelle, importante arteria di collegamento tra Paternò e Belpasso.

Per cause attualmente in fase di accertamento da parte della polizia municipale, si è verificato uno scontro tra due auto: una Skoda e una Peugeot 3008. L’impatto è stato particolarmente violento, tanto da richiedere un massiccio intervento dei soccorsi.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze del 118 per prestare le prime cure alle persone coinvolte. Il bilancio provvisorio è di tre feriti, le cui condizioni non sono ancora note nel dettaglio.

Necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dei veicoli incidentati. Presenti inoltre i Carabinieri di Paternò e la polizia municipale di Belpasso per i rilievi e la gestione della viabilità.

Al momento, la strada risulta chiusa al traffico in entrambe le direzioni, con inevitabili disagi alla circolazione.

La situazione è in aggiornamento.

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