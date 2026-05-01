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Roma, bufera al Concertone: Delia modifica Bella Ciao e scatena i social

Roma, bufera al Concertone: Delia modifica Bella Ciao e scatena i social

A cura di Redazione Redazione
01 maggio 2026 21:04
Roma, bufera al Concertone: Delia modifica Bella Ciao e scatena i social -
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Delia canta Bella Ciao ma modifica una parola chiave del testo.

Durante la sua performance sul palco di Piazza San Giovanni, la cantante Paternese ha sostituito il termine “partigiano” con “essere umano”. Una scelta che ha immediatamente generato forti critiche da parte di numerosi utenti sul web.

Delia è finita nel mirino dei social dopo la sua esibizione al Concertone a Roma. L’artista, scelta per interpretare “Bella Ciao”, ha proposto una versione personale del brano cambiando una parola simbolo, scatenando le ire del web.

“Fare questo cambio non è non prendere una posizione, ma è allargare un po’ il campo”. Così Delia, cantante siciliana ed ex protagonista di X Factor, ha risposto nel backstage del Concertone del Primo Maggio alle polemiche social esplose dopo la sua esibizione.

L’artista ha spiegato il senso della sua scelta: “Dato tutto ciò che sta succedendo in questi giorni, purtroppo la guerra… dire ‘essere umano’ fa capire che non è una cosa che riguarda soltanto il passato, non è solo ciò che è successo in Italia con la Resistenza”.

Per Delia si tratta di un gesto di apertura, non di revisione storica: “È qualcosa che purtroppo succede ancora oggi e quindi per me è prendere una posizione, allargando questo messaggio al mondo”, ha concluso.

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