Piedimonte Etneo, controlli dei Carabinieri: fermati due uomini con coltelli a serramanico, denunciati

Il dispositivo di prevenzione messo in campo quotidianamente dall’Arma etnea sul territorio di Piedimonte Etneo conferma l’impegno costante dei Carabinieri nel garantire legalità e tranquillità ai cittadini attraverso una presenza capillare e un’attività di controllo efficace e mirata.

In tale contesto, proprio nel corso di un servizio di controllo dinamico del territorio, i Carabinieri della Stazione di Piedimonte Etneo hanno denunciato due uomini, rispettivamente di 38 anni residente nel Messinese e di 40 anni residente nel Catanese, per porto di oggetti atti ad offendere, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

Durante l’attività, i militari hanno fermato un’autovettura che aveva destato sospetti perché, alla vista della pattuglia, aveva tentato manovre repentine per invertire la marcia. A quel punto l’equipaggio ha intimato l’alt al conducente, facendolo fermare in sicurezza a bordo strada. Identificati i due a bordo, grazie allo scambio informativo con i colleghi della centrale operativa, i militari dell’Arma hanno appreso che entrambi erano già gravati da precedenti penali e, pertanto, hanno deciso di approfondire effettuando una perquisizione.

La verifica ha portato al rinvenimento di 2 coltelli a serramanico di dimensioni rilevanti: Il 38enne aveva in tasca un coletto lungo 16 cm con lama da 6,5 cm, mentre il 40enne ne aveva uno più grande, ovvero 18 cm in totale e 7,5 cm di lama.

I due coltelli sono stati prontamente sottoposti a sequestro e, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, i due sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria.