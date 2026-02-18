Cavallo sotto sequestro scomparso dal terreno: nei guai un 68enne a Piedimonte Etneo

I Carabinieri della Stazione di Piedimonte Etneo hanno denunciato un 68enne del posto, per “violazione colposa inerente alla custodia di cose sequestrate”, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’attività dei militari dell’Arma è scaturita in seguito alla presentazione della denuncia di smarrimento da parte dell’uomo il quale ha raccontato di non aver trovato più nel suo terreno l’equide che gli era stato affidato in custodia.

Al riguardo, al termine di un’ispezione effettuata, tempo addietro, dal Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell’Asp di Catania e Distretto di Giarre unitamente ai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Catania, era stato disposto il sequestro del cavallo per maltrattamento di animale attesa la somministrazione di farmaci, non giustificata da una preventiva visita medico veterinaria, da parte del 68enne proprietario dell’animale.

Durante il sopralluogo, effettuato presso l’azienda zootecnica per l’allevamento di altri animali dell’uomo i Carabinieri della stazione di Piedimonte Etneo hanno avuto modo di verificare preliminarmente il recinto, mostrato loro, dove era custodito il cavallo.

Lo steccato, costituito in parte con pedane di legno, struttura di ferro, transenne metalliche e paletti di legno uniti da fili di ferro, si presentava in pessime condizioni, con parte inclinata ed abbattuta in alcuni punti, privo di cancelli di chiusura e, infatti, vi erano due varchi aperti.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale i Carabinieri hanno quindi deferito il 68enne all’Autorità Giudiziaria.