Catania, sente le urla dal fossato e chiama i soccorsi: studenti salvano un 77enne caduto vicino al liceo

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti stamani per soccorrere un uomo di circa 77 anni caduto in un fossato nei pressi di via Generale Ameglio, nelle vicinanze del Liceo Artistico Statale “M.M. Lazzaro”.

A dare l’allarme sono stati alcuni studenti dell’istituto scolastico, che hanno udito le invocazioni di aiuto dell’anziano ed hanno immediatamente contattato i soccorsi.

I Vigili del Fuoco hanno portato a termine le operazioni di salvataggio impiegando un’autoscala e utilizzando tecniche di derivazione SAF (Speleo Alpino Fluviali).

L’uomo è stato stabilizzato e messo in sicurezza su una barella speciale di tipo “Toboga” ed è stato successivamente affidato alle cure del personale sanitario del Servizio 118 intervenuto sul posto.

Intervenuti anche i Carabinieri del Nucleo Radio Mobile per quanto di loro competenza.