ATTENZIONE. Tangenziale di Catania, incidente nei pressi dello svincolo Palermo: lunghissime code e traffico in tilt

CATANIA – Ancora un incidente lungo la Tangenziale di Catania, teatro nelle ultime settimane di numerosi sinistri che stanno mettendo a dura prova la viabilità dell’area etnea.

Il nuovo episodio si è verificato intorno alle ore 07:50, nei pressi dello svincolo per Palermo, in direzione Siracusa. Una fascia oraria particolarmente delicata, con migliaia di automobilisti in transito verso i luoghi di lavoro, scuole e uffici.

Dinamica da chiarire

Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente né si hanno informazioni ufficiali sull’eventuale presenza di feriti. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, che stanno operando per gestire l’emergenza e consentire il ripristino delle normali condizioni di sicurezza.

Lunghissime code fino agli uffici Anas

Pesantissime le ripercussioni sul traffico. Si registrano lunghissime code, con la fila che inizierebbe già nei pressi degli uffici Anas. La circolazione risulta fortemente rallentata e in alcuni tratti quasi paralizzata.

Disagi e rallentamenti anche per chi proviene dagli svincoli precedenti e si immette lungo l’arteria in direzione Siracusa.

La situazione è in continua evoluzione. Si consiglia agli automobilisti la massima prudenza alla guida e, se possibile, di valutare percorsi alternativi in attesa che la viabilità torni alla normalità. Seguiranno aggiornamenti.