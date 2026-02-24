Mascalucia, al mercato vendeva pantaloni e camicie dell’Arma: denunciato 39enne di Trecastagni



Nell’ambito dei controlli svolti dai Carabinieri della Tenenza di Mascalucia, costantemente impegnati nel contrasto alle violazioni di legge e nella tutela della legalità, un 39enne, residente a Trecastagni, è stato denunciato in stato di libertà per il reato di possesso e vendita abusiva di materiale militare, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

In particolare, nel corso di un controllo effettuato presso il mercato rionale allestito in piazza Falcone e Borsellino, i militari hanno sottoposto a verifica il banco di un ambulante, rinvenendo esposti in vendita capi di vestiario riconducibili all’uniforme dell’Arma dei Carabinieri.

Sulla bancarella, infatti, assieme ad abiti di vario genere, vi erano tre paia di pantaloni con banda rossa, undici camicie azzurre estive e una tuta policroma, risultati detenuti e posti in vendita in assenza di qualsiasi titolo autorizzativo.

La normativa vigente vieta la detenzione e la commercializzazione di oggetti, uniformi o parti di esse appartenenti alle Forze Armate o ai Corpi armati dello Stato, al fine di prevenire utilizzi indebiti che possano ingenerare confusione o trarre in inganno i cittadini, tutelando così la sicurezza pubblica e il prestigio delle istituzioni.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, tutto il materiale recuperato è stato sottoposto a sequestro, mentre il venditore è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.