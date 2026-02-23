Incidente sull’Asse dei Servizi: sul posto i soccorsi

🔴 AGGIORNAMENTO ORE 10.00

Si è rivelato purtroppo mortale l’incidente avvenuto questa mattina sull’Asse dei Servizi di Catania, l’arteria che collega la Tangenziale di Catania con l’Aeroporto Vincenzo Bellini.

Il conducente, un 57enne originario di Viagrande, avrebbe accusato un malore alla guida prima di schiantarsi contro il guardrail, dopo un urto con un camion. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

(Articolo aggiornato)

--

CATANIA – Incidente questa mattina, 23 febbraio 2026, sull’Asse dei Servizi a Catania, l’arteria che collega la Tangenziale di Catania con l’Aeroporto Vincenzo Bellini.

Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un incidente autonomo: un suv bianco, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo andando a impattare contro il guardrail laterale. Il mezzo ha riportato danni evidenti alla parte anteriore ed è rimasto fermo sulla carreggiata.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 per prestare i primi soccorsi. Al momento non sono state rese note le condizioni delle persone coinvolte.

Pesanti le ripercussioni sul traffico: si sono formate lunghe code in direzione aeroporto, con rallentamenti che hanno coinvolto anche la Tangenziale, creando disagi agli automobilisti nelle ore di punta del mattino.

Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto e consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.