Tre colpi in pochi giorni ad Adrano, approfittando del Carnevale: scatta la denuncia

La Polizia di Stato ha individuato l’uomo che, nei giorni scorsi, si è reso responsabile di una rapina in una tabaccheria ubicata in una zona centrale di Adrano. Si tratta di un pregiudicato adranita di 39 anni che, approfittando dei giorni di carnevale, ha agito senza dare nell’occhio, con il volto travisato da una maschera e, una volta all’interno dell’attività commerciale, ha tirato fuori una pistola con la quale ha minacciato i dipendenti, intimando di consegnare tutti i soldi della cassa.

Il rapinatore ha racimolato poco meno di 70 euro in contanti, frutto di una serie di pagamenti di utenze domestiche effettuate nel corso del pomeriggio, ma, non soddisfatto della somma, ha poi prelevato diversi pacchi di sigarette per un valore commerciale di circa 150 euro.

Dopo aver messo a segno il colpo, l’uomo è fuggito, facendo perdere le sue tracce tra le vie della trafficata zona. È stato in quel momento che è scattato l’allarme con la richiesta d’intervento giunta alla Sala Operativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano.

Giunti sul posto, i poliziotti della squadra investigativa e della polizia scientifica del Commissariato hanno raccolto una serie di elementi utili alle indagini che hanno permesso di individuare senza alcun dubbio il rapinatore. Gli spostamenti del 39enne sono emersi dall’analisi incrociata delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.

Grazie alla comparazione dei tratti somatici e del vestiario utilizzato dall’uomo, i poliziotti lo hanno riconosciuto come l’autore di altri due eventi criminali attuati quasi in sequenza, nel giro di pochi giorni. Infatti, il 39enne è stato riconosciuto come l’artefice del furto di un’auto, avvenuto due giorni prima in una via centrale della città; in quell’occasione, peraltro, indossava la stessa tuta da ginnastica con identici segni distintivi. Inoltre, dall’attenta visione dei frame dei circuiti di videosorveglianza, i poliziotti del Commissariato di Adrano lo hanno identificato anche come l’artefice del danneggiamento di un distributore automatico di bevande e generi alimentari, effettuato a colpi di martello, in un’altra zona della città. In quella circostanza, l’uomo calzava le stesse scarpe, indossate per il furto d’auto.

Il 39enne, con precedenti specifici in materia di reati contro il patrimonio, è stato rintracciato dai poliziotti che, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, lo hanno denunciato per rapina aggravata, detenzione e porto abusivo di arma da fuoco, furto e danneggiamento aggravato, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.