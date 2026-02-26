Catania, stretta contro gli ambulanti abusivi: multa da 17mila euro e bancarelle sequestrate

I Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante, con il supporto della Polizia Locale, hanno dato corso a un articolato servizio coordinato di controllo del territorio, finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa e dell’abusivismo commerciale nelle aree cittadine maggiormente interessate dal fenomeno.

L’attività ispettiva, concentrata nella zona di via Acquicella e piazza Caduti del Mare, ha consentito di accertare diverse violazioni in materia di commercio su area pubblica.

Nel dettaglio, i militari hanno sanzionato un 70enne catanese, sorpreso a esercitare l’attività di vendita ambulante di ortofrutta in via Acquicella in assenza dei requisiti previsti dalla normativa di settore e con occupazione abusiva di suolo pubblico. Le condotte accertate configurano violazioni al D.Lgs. 114/1998 (disciplina del commercio) e al Codice della Strada per l’occupazione non autorizzata della sede stradale, oltre alle disposizioni comunali in materia. Nei suoi confronti sono state, pertanto, elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 17.215 euro; contestualmente si è proceduto al sequestro della bancarella e di circa 60 kg di prodotti ortofrutticoli.

Analogo provvedimento è stato adottato nei confronti di un 37enne residente nel quartiere Villaggio Sant’Agata, anch’egli sorpreso in via Acquicella mentre esercitava l’attività di vendita senza i prescritti titoli abilitativi, in violazione della normativa sul commercio su area pubblica. In questo caso sono state elevate sanzioni per 1.722 euro, con sequestro della bancarella e di circa 40 kg di merce.

Nel corso del medesimo servizio, in piazza Caduti del Mare, i Carabinieri hanno inoltre individuato un’ulteriore bancarella abusiva per la vendita di ortofrutta, con circa 20 kg di prodotti esposti, il cui gestore si è dato alla fuga alla vista dei militari. Anche in questo caso si è proceduto al sequestro amministrativo della struttura e della merce, a tutela della legalità e della salute pubblica.

L’operazione testimonia la costante attenzione dell’Arma dei Carabinieri, in sinergia con la Polizia Locale, nel garantire il rispetto delle regole, la sicurezza urbana e la leale concorrenza tra operatori commerciali, contrastando fenomeni di abusivismo che danneggiano gli esercenti onesti e incidono sul decoro cittadino.

25 Febbraio 2026