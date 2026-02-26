Paura a Giarre, appartamento in fiamme: 10 persone intossicate, c’è anche una neonata

Un incendio è divampato in un appartamento al secondo piano di un palazzo di corso Matteotti a Giarre, nel Catanese.

Sarebbero dieci le persone intossicate dal fumo, compreso una neonata di pochi mesi che è stata trasportata per precauzione in ospedale.

Un 43enne, che si è ferito nel tentativo di salvare il proprio cane rimasto a casa, ha riportato delle ustioni ed è stato portato al centro specializzato dell'ospedale Cannizzaro di Catania dove sono state condotte altre tre persone.

Secondo quanto si è appreso nel rogo, nella palazzina a sei piani, sarebbero morti degli animali domestici rimasti bloccati nelle abitazioni coinvolte dall'incendio, ma la situazione adesso sarebbe sotto controllo da parte dei vigili del fuoco che stanno lavorando con diverse squadre.

Sul posto sono presenti ambulanze del 118 e carabinieri della locale compagnia.