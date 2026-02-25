ULTIM’ORA – Incidente in tangenziale direzione Messina: traffico bloccato, coinvolta anche la SS121

CATANIA – Traffico completamente paralizzato sulla tangenziale di Catania in direzione Messina a causa di un incidente avvenuto dopo lo svincolo di San Giovanni Galermo.

Secondo le prime informazioni, il sinistro si sarebbe verificato nel tratto successivo all’uscita, provocando il blocco della circolazione. Sul posto sono presenti i soccorsi e le forze dell’ordine per la gestione dell’emergenza e per i rilievi del caso.

La situazione è particolarmente critica: coinvolta anche la SS121, dove le code iniziano nei pressi dello svincolo di Misterbianco e si estendono fino all’ingresso della tangenziale. Lunghe file di veicoli e tempi di percorrenza in forte aumento.

Al momento non si hanno informazioni circa eventuali feriti.

Disagi per centinaia di automobilisti diretti verso Catania e in direzione autostrada.

Si invita alla massima prudenza e, se possibile, a scegliere percorsi alternativi fino al completo ripristino della viabilità.

Seguiranno aggiornamenti.