Catania, accessori e giocattoli contraffatti alla Fera o Luni: 2.000 prodotti sequestrati, un denunciato

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania ha intensificato le attività di contrasto della commercializzazione di beni contraffatti, sottoponendo a sequestro circa 2.000 prodotti nel corso di controlli effettuati in via Teocrito, nei pressi dello storico mercato della “fera o luni”.

In particolare, i finanzieri del I Gruppo Catania hanno sottoposto a controllo un’attività di “commercio al dettaglio ambulante”, risultata nella titolarità di un soggetto originario del Bangladesh, rinvenendo e sottoponendo a sequestro – in quanto esposti per la vendita sulla propria postazione – circa 2.000 prodotti contraffatti, costituiti da accessori per smartphone, portachiavi, cuffie, cover e giocattoli, raffiguranti e/o riproducenti i modelli registrati di noti marchi commerciali (Apple, JBL, Lilo e Stitch, Super Mario, Pokemon, Nike, Adidas, Gucci, Louis Vuitton, Labubu).

Il responsabile è stato deferito a piede libero all’Autorità giudiziaria per i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione.

L’intervento delle Fiamme Gialle etnee testimonia l’impegno della Guardia di finanza a tutela della concorrenza tra gli operatori economici e si pone a salvaguardia della sicurezza e della salute dei cittadini, soprattutto di quelli più piccoli, tenuto conto che gli accessori per smartphone (caricatori, cuffie, ecc.) non originali possono surriscaldarsi o esplodere, mentre i giocattoli contraffatti possono essere realizzati utilizzando prodotti tossici.