Acireale, sorpresi a monitorare negozi e gioiellerie: denunciati tre uomini con arnesi da scasso

La Polizia di Stato ha denunciato tre uomini, due di Zafferana Etnea e uno di Aci Sant’Antonio, sorpresi in centro ad Acireale, a bordo di un’auto, con una serie di chiavi e grimaldelli, utilizzati in genere per scassinare.

A notare i tre sono stati i poliziotti delle volanti e della squadra UIGOS del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale, impegnati costantemente in azioni di pattugliamento del territorio, dal centro alla periferia, per prevenire e contrastare possibili reati contro il patrimonio, a tutela della sicurezza dei cittadini.

Durante i controlli, i poliziotti hanno notato un’auto che procedeva a velocità particolarmente ridotta, effettuando ripetuti rallentamenti davanti a negozi di abbigliamento e ad alcune gioiellerie. Dall’abitacolo, i due passeggeri scrutavano dai finestrini le strade adiacenti alle attività commerciali, con un atteggiamento ritenuto compatibile con un possibile sopralluogo finalizzato alla commissione di reati predatori.

Giunti all’intersezione tra corso Italia e corso Sicilia, i poliziotti hanno intimato l’alt al veicolo per procedere al controllo. Dalle verifiche compiute sul posto, mediante la banca dati in uso alle forze di Polizia, è emerso che il conducente aveva alle spalle una serie di precedenti specifici per reati contro il patrimonio.

Gli accertamenti nell’auto hanno permesso di rinvenire una chiave modello “T” artigianale. I tre sono stati perquisiti, trovando nel marsupio di uno di loro una chiave inglese piatta modificata artigianalmente, nonché un’ulteriore chiave inglese avvolta nella scarpa, mentre un altro aveva una chiave adulterina in acciaio, idonea all’accensione dei quadri di auto, nascosta nella tasca dei pantaloni.

Tutti gli oggetti sono stati recuperati e sequestrati, mentre i tre, dopo essere stati accompagnati negli uffici del Commissariato, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per il possesso senza giustificato motivo di strumenti atti allo scasso, ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva.

Contestualmente, i poliziotti del Commissariato di Acireale hanno avviato le procedure per l’emissione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Acireale