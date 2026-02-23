Catania, lite in famiglia porta alla scoperta di una serra di marijuana nell’armadio: denunciato 21enne

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania, intervenuti in sinergia con la Centrale Operativa in via Proserpina per una lite in famiglia in corso, hanno denunciato un 21enne catanese per “coltivazione illecita di sostanze stupefacenti”.

Al riguardo, i militari dell’Arma, arrivati presso l’abitazione segnalata, hanno trovato in casa un’anziana ed il nipote, i quali hanno raccontato di avere litigato perché il giovane aveva lasciato aperta una finestra e, un’improvvisa raffica di vento, ne avrebbe poi rotto il vetro.

I Carabinieri, per fugare ogni dubbio e accertarsi che fossero stati davvero quelli i motivi del diverbio, hanno ispezionato l’abitazione e, giunti nella camera da letto in uso al giovane, identificato per un 21enne catanese, hanno scorto qualcosa di insolito.

L’attenzione degli investigatori è, infatti, caduta su un cavo elettrico che, tramite un foro, entrava nell’armadio: aperte le ante, i Carabinieri hanno scoperto che all’interno vi era una piccola serra fatta ad arte, perfettamente funzionante e ben organizzata, in cui erano coltivate 8 piantine di cannabis indica. Oltre alle piante, ciascuna della lunghezza di circa 10 centimetri, vi erano una lampada catarifrangente per la produzione di luce e di calore, un umidificatore d’ambiente, tre ventole per l’aerazione del locale, un trasformatore di corrente elettrica, cavi elettrici per l’alimentazione di energia privi, peraltro, di ogni elementare fondamento per la sicurezza dei locali.

Tutti i fili elettrici, inoltre, erano scoperti, ovvero privi di isolante, con grave rischio di corto circuito e, conseguentemente, di potenziali incendi.

Ed ancora, i Carabinieri hanno trovato e sequestrato anche 4 bottiglie di fertilizzante, carta stagnola e semini di marijuana sparsi a terra.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, il 21enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.