ADRANO: CHIUSA UN’OFFICINA ABUSIVA E SEQUESTRATA ANCHE L’AUTOVETTURA TROVATA IN RIPARAZIONE

Ha sempre più successo l’applicazione YouPol, grazie alla quale i poliziotti del commissariato di Adrano, insieme alla Polizia Locale di Biancavilla, hanno posto fine a un’attività illecita.

È stato infatti denunciato un uomo di 52 anni, per i reati di truffa aggravata e gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi. L’adranita, bracciante agricolo in un’azienda, durante il periodo di pausa dell’attività agricola, aveva messo su un’officina nonostante percepisse, l’indennità di disoccupazione.

Dopo la segnalazione su YouPol, il personale operante ha effettuato un sopralluogo, sorprendendo l’uomo intento a riparare un’auto; dal controllo è emerso che il 52enne, oltre a conseguire ingiustamente l’indennità di disoccupazione, non era neanche iscritto nel registro delle imprese e per tale motivo è stato sanzionato.

Nel retro dell’officina gli agenti hanno anche trovato materiale di scarto, parti di autovetture e fusti di olii esausti. L’officina è stata sequestrata e chiusa con sigilli apposti su entrambi gli ingressi. Sono stati anche sequestrati tutte le attrezzature e le strumentazioni utilizzate per l’esercizio dell’attività illecita.

È stata sequestrata anche l’autovettura trovata in riparazione al momento del controllo il cui proprietario è stato sanzionato amministrativamente per essersi avvalso di un’officina non autorizzata per le riparazioni.