AD ADRANO, BIANCAVILLA E SANTA MARIA DI LICODIA LE SCUOLE NON RIAPRIRANNO LUNEDI
AGGIORNAMENTO ORE 15
Slitterà al 24 Gennaio il rientro in presenza a scuola a Messina. Non si tornerà il prossimo 10 gennaio. Lo ha deciso il sindaco Cateno De Luca di concerto con l’Asp dopo il tavolo tecnico in prefettura.
Ad Adrano, Biancavilla e Santa Maria di Licodia, lunedì 10 Gennaio 2022 le scuole non riapriranno di ogni ordine e grado.
La comunicazione arriva dal primo cittadino di Adrano, Fabio Mancuso che attraverso la sua pagina Facebook annuncia la decisione, comunicando che a breve sarò rilasciato un comunicato stampa unitario dei sindaci.
Le scuole si organizzeranno con Didattica a Distanza.
Si attende la decisione dei vari sindaci.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO