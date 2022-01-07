95047

AD ADRANO, BIANCAVILLA E SANTA MARIA DI LICODIA LE SCUOLE NON RIAPRIRANNO LUNEDI

AGGIORNAMENTO ORE 15Slitterà al 24 Gennaio il rientro in presenza a scuola a Messina. Non si tornerà il prossimo 10 gennaio. Lo ha deciso il sindaco Cateno De Luca di concerto con l'Asp dopo il tavolo tecnico in prefettura.

AD ADRANO, BIANCAVILLA E SANTA MARIA DI LICODIA LE SCUOLE NON RIAPRIRANNO LUNEDI -
AGGIORNAMENTO ORE 15

Slitterà al 24 Gennaio il rientro in presenza a scuola a Messina. Non si tornerà il prossimo 10 gennaio. Lo ha deciso il sindaco Cateno De Luca di concerto con l’Asp dopo il tavolo tecnico in prefettura.

Ad Adrano, Biancavilla e Santa Maria di Licodia, lunedì 10 Gennaio 2022 le scuole non riapriranno di ogni ordine e grado.

La comunicazione arriva dal primo cittadino di Adrano, Fabio Mancuso che attraverso la sua pagina Facebook annuncia la decisione, comunicando che a breve sarò rilasciato un comunicato stampa unitario dei sindaci.

Le scuole si organizzeranno con Didattica a Distanza.

Si attende la decisione dei vari sindaci.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

