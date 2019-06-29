95047

GRAVISSIMO INCIDENTE NELLA NOTTE SULLA SS284, SETTE FERITI

Una scena apocalittica si è presentata questa notte ai soccorritori intervenuti, un paio di minuti prima delle ore 02 sulla superstrada 284 nei pressi dello svincolo Biancavilla.Per cause al momento s...

A cura di Redazione Redazione
29 giugno 2019 03:50
GRAVISSIMO INCIDENTE NELLA NOTTE SULLA SS284, SETTE FERITI -
Adrano
Biancavilla
News
Condividi

Una scena apocalittica si è presentata questa notte ai soccorritori intervenuti, un paio di minuti prima delle ore 02 sulla superstrada 284 nei pressi dello svincolo Biancavilla.

Per cause al momento sconosciute, due autovetture si sono scontrate frontalmente.

Nell'incidente sono coinvolte tre autovetture, una Lancia Delta, un Alfa 159 ed una Golf.

Il Bilancio provvisorio è di 7 persone ferite, di cui secondo le primissime informazioni, due persone sarebbero in condizioni piu seri

I feriti sono stati prontamente soccorsi, dalle cinque ambulanze prontamente intervenuti e trasferiti ai nosocomi di Biancavilla, Paternò e Catania.

Sul posto vista la gravità dell'incidente oltre le cinque ambulanze, sono intervenuti i Carabinieri ed i Vigili del Fuoco che hanno estratto tra le lamiere i feriti e messo in sicurezza.

La superstrada è rimasta chiusa al traffico per consentire i soccorsi, i rilievi e la pulizia della strada.

IN AGGIORNAMENTO

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047