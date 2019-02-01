BIANCAVILLA: IN MANETTE LATITANTE RICERCATO IN GERMANIA. DEVE SCONTARE 15 ANNI
La Polizia di Stato ha arrestato il latitante biancavillese Vito Liotta (classe 1991) in ottemperanza a un mandato di arresto europeo emesso lo scorso 30 gennaio dall’autorità giudiziaria tedesca, dov...
La Polizia di Stato ha arrestato il latitante biancavillese Vito Liotta (classe 1991) in ottemperanza a un mandato di arresto europeo emesso lo scorso 30 gennaio dall’autorità giudiziaria tedesca, dovendo espiare la pena di 15 anni per il reato di associazione a delinquere e furto aggravato.
Ieri, personale del commissariato di Adrano, ha rintracciato il latitante, ricercato in ambito Shengen (S.I.S), perché colpito dal citato mandato di arresto europeo emesso l’1 ottobre dall’autorità Amtsgericht Bielefeld (Germania).
Nello specifico Liotta veniva riconosciuto quale facente parte di una gang dedita alla commissione di furti e rapine commesse in varie località tedesche, avvenuti nell’anno 2017 ai danni di diverse attività commerciali.
L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato associato alla locale Casa Circondariale Piazza Lanza di Catania a disposizione della Corte di Appello del Tribunale di Catania.