⚠️🔴 Maltempo, allerta arancione in Sicilia orientale: temporali e possibili disagi. attese decisioni dei sindaci sulle scuole.

Con l’allerta arancione diramata dalla Protezione Civile per lunedì 16 marzo, diversi sindaci stanno valutando la chiusura delle scuole.

⚠️ Elenco comuni (in aggiornamento)

Aci Castello

Aci Catena

Aci Sant’Antonio

Acireale

Belpasso

Catania

Fiumefreddo di Sicilia

Giarre

Mascali

Mascalucia

Misterbianco

Motta Sant'Anastasia

- PATERNO'

Ragalna

Ramacca

Riposto

Santa Venerina

San Giovanni la Punta

San Pietro Clarenza

Scordia

Aggiorneremo questo articolo non appena arriveranno le ordinanze ufficiali.

La Protezione Civile regionale ha diramato il bollettino di allerta meteo per domani, lunedì 16 marzo 2026, valido dalle ore 00:00 fino alle 24:00, con condizioni di maltempo previste su gran parte della Sicilia.

Secondo la mappa diffusa nel bollettino, sull’isola sono attesi rovesci e temporali anche di forte intensità, che potrebbero essere accompagnati da raffiche di vento e possibili disagi alla viabilità, soprattutto nelle aree maggiormente esposte ai fenomeni temporaleschi.

Le zone interessate dall’allerta

Nel dettaglio, la Sicilia orientale, compresa la provincia di Catania e l’area etnea, è interessata da allerta arancione, livello che indica criticità moderata con possibili fenomeni intensi e rischio di allagamenti o problemi alla circolazione.

Nella fascia centrale dell’isola è invece prevista allerta gialla, che segnala condizioni meteo potenzialmente critiche con rovesci e temporali sparsi.

Nella Sicilia occidentale, invece, il livello di rischio è più basso con allerta verde.

Temporali e possibili disagi

Il peggioramento delle condizioni meteo è legato al passaggio di una perturbazione che interesserà il Sud Italia, portando precipitazioni diffuse e temporali su diverse aree della regione.

I fenomeni potrebbero provocare:

rovesci di forte intensità

temporali localmente intensi

raffiche di vento

possibili allagamenti nelle zone più vulnerabili

disagi alla viabilità urbana ed extraurbana

La Protezione Civile invita i cittadini alla massima prudenza, soprattutto durante gli spostamenti e nelle aree soggette ad allagamenti.

Per quanto riguarda l’eventuale chiusura delle scuole, si attendono nelle prossime ore le decisioni dei sindaci dei vari comuni, che valuteranno eventuali ordinanze sulla base dell’evoluzione delle condizioni meteo e delle criticità del territorio.

Le autorità continueranno a monitorare l’evoluzione della situazione nelle prossime ore.

Nuova fase di maltempo sulla Sicilia. Secondo l’ultimo bollettino dell’Aeronautica Militare sono attesi temporali, piogge intense e forti raffiche di vento fino alla serata di lunedì.

Una nuova fase di maltempo interessa la Sicilia, dove nelle ultime ore si stanno registrando piogge e rovesci anche di forte intensità. Il peggioramento è legato al transito di una perturbazione che sta attraversando il Sud Italia e che porterà precipitazioni diffuse, temporali e forti raffiche di vento su gran parte dell’Isola.

Secondo le previsioni, i fenomeni potranno risultare particolarmente intensi nelle aree orientali e lungo il versante ionico, con possibili disagi alla circolazione e locali allagamenti nelle zone urbane più esposte.

Il maltempo potrebbe quindi proseguire anche nelle prossime ore e nella giornata di domani, con condizioni di instabilità marcata e fenomeni temporaleschi che, a tratti, potranno assumere carattere di forte intensità.

Le autorità raccomandano prudenza negli spostamenti, soprattutto nelle aree dove si registrano forti rovesci e raffiche di vento, e invitano a prestare attenzione in presenza di sottopassi, strade soggette ad allagamenti e zone a rischio.

Ora si attende il bollettino della protezione civile per capire il livello di allerta per domani. E così ogni comune siciliano potrà prendere le decisioni sull'apertura di scuole e spazi pubblici.

Bollettino dell’Aeronautica Militare

Secondo la previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 12:00 UTC del 15 marzo 2026 dall’Aeronautica Militare, è previsto che:

Persistano fino alla tarda serata di lunedì 16 marzo 2026 precipitazioni intense ed abbondanti , a prevalente carattere temporalesco, su Sicilia e Calabria , in particolare sui settori ionici .

I fenomeni sono in estensione dalla serata di oggi, domenica 15 marzo, anche alla Basilicata .

Dalle prime ore di lunedì 16 marzo il maltempo interesserà anche la Puglia .

I temporali potranno essere accompagnati da frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Il quadro meteorologico resta quindi particolarmente instabile sul Sud Italia, con la Sicilia tra le regioni maggiormente interessate dalla fase di maltempo.

PATERNO'