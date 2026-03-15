Paternò, pioggia intensa: strada allagata e infiltrazioni nei garage in via Luigi Rizzo

Paternò – Un breve ma intenso nubifragio si è abbattuto questa mattina sulla città, provocando allagamenti in diverse zone e disagi per residenti e automobilisti.

Tra le segnalazioni giunte alla redazione di 95047.it c’è quella proveniente da via Luigi Rizzo, dove i cittadini denunciano una situazione critica: tombini tappati, acqua accumulata lungo la strada e difficoltà ad accedere alle abitazioni.

Secondo quanto riferito dai residenti, l’acqua piovana non è riuscita a defluire correttamente proprio a causa delle caditoie ostruite.

Il risultato è stato un rapido allagamento della zona, con ingressi delle case resi temporaneamente inaccessibili.

Particolarmente preoccupante anche la situazione nei garage interrati, dove sarebbero state segnalate infiltrazioni d’acqua.

I cittadini chiedono interventi urgenti di pulizia dei tombini e manutenzione della rete di drenaggio, soprattutto in vista delle prossime piogge, per evitare che episodi simili possano ripetersi.