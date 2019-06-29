GRAVISSIMO INCIDENTE NELLA NOTTE SULLA SS284, FERITI

FLASHUna scena apocalittica si è presentata questa notte ai soccorritori intervenuti,un paio di minuti prima delle ore 02 sulla superstrada 284 nei pressi dello svincolo Biancavilla.Per cause al mome...

FLASH

Una scena apocalittica si è presentata questa notte ai soccorritori intervenuti,un paio di minuti prima delle ore 02 sulla superstrada 284 nei pressi dello svincolo Biancavilla.

Per cause al momento sconosciute, due autovetture si sono scontrate frontalmente, nell'incidente sono coinvolte tre autovetture, una Lancia Delta, un Alfa 159 ed una Golf.

Il Bilancio provvisorio è di 7 persone ferite, di cui secondo le primissime informazioni, due persone sarebbero in condizioni piu seri

Sul posto vista la gravità dell'incidente sono presenti cinque ambulanze, i Carabinieri ed i Vigili del Fuoco.

Al momento la strada è chiusa al traffico per i soccorsi ed i rilievi.

IN AGGIORNAMENTO