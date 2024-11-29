PATERNÒ.SCONTRO TRA DUE VETTURE: ESPLOSI GLI AIRBAG, AUTO FINISCE SUL MARCIAPIEDE

Paternò, 29 novembre 2024 – Un incidente stradale si è verificato questa sera intorno alle 20:30 a Paternò, in via del Convento, nei pressi di via Cappuccini. Il tratto di strada, già noto per precede...

Paternò, 29 novembre 2024 – Un incidente stradale si è verificato questa sera intorno alle 20:30 a Paternò, in via del Convento, nei pressi di via Cappuccini.

Il tratto di strada, già noto per precedenti sinistri, è stato teatro di un nuovo scontro tra due veicoli.

Le cause dell’incidente non sono ancora state accertate, ma l’impatto è stato significativo: uno dei veicoli ha avuto gli airbag esplosi e si è fermato sopra il marciapiede.

Nonostante la dinamica, fortunatamente, le prime informazioni indicano che non ci sono state conseguenze gravi per le persone coinvolte.

I danni riportati riguardano esclusivamente le automobili, ma l’episodio ha provocato rallentamenti alla circolazione nella zona, causando disagi per chi transitava in quel momento.

Resta alta l’attenzione su via del Convento, che negli ultimi anni è stata spesso al centro di segnalazioni per la pericolosità del tratto.