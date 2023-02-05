FORTE SCOSSA DI TERREMOTO DI MAGNITUDO 3.7 CON EPICENTRO ADRANO
Nuova scossa di terremoto avvertita pochi minuti fa nel nostro comprensorio.Una scossa di magnitudo 3.7 si è verificata con epicentro ad Adrano pochi minuti fa di oggi, 05 Febbraio 2023 esattamente al...
Nuova scossa di terremoto avvertita pochi minuti fa nel nostro comprensorio.
Una scossa di magnitudo 3.7 si è verificata con epicentro ad Adrano pochi minuti fa di oggi, 05 Febbraio 2023 esattamente alle ore 21.49 ad una profondità di 17 chilometri. A rivelarlo la sala operativa di Catania dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
La scossa, è stata avvertita nei comuni limitrofi all'epicentro.
Al momento non si hanno segnalazioni di danne a cose e persone.
Delle repliche si sono registrate:
2023-02-05 22:02:15 ML 2.5 11 km NE Regalbuto (EN) 18 37.72 14.73
2023-02-05 21:57:14 ML 1.8 9 km SW Bronte (CT) 12 37.73 14.75
2023-02-05 21:51:26 ML 1.4 5 km W Bronte (CT) 3 37.80 14.78
Un terremoto di magnitudo ML 3.7 è avvenuto nella zona: 10 km NW Adrano (CT), il 05-02-2023 21:49:19 (UTC +01:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 37.7100, 14.7430 ad una profondità di 17 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OE (Catania).
Sicilia CT 9.3 km Adrano 35549
Sicilia EN 9.9 km Centuripe 5599
Sicilia EN 11.1 km Regalbuto 7388
Sicilia CT 11.6 km Bronte 19234
Sicilia CT 13.2 km Biancavilla 23703
Trema la terra nel Catanese. Una scossa di magnitudo 2.5 si è verificata con epicentro ad Adrano nel pomeriggio di oggi, 05 Febbraio 2023 esattamente alle ore 18.18, ad una profondità di 15 chilometri. A rivelarlo la sala operativa di Catania dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
La scossa, seppur lieve, è stata avvertita da alcuni abitanti. Nessun danno a cose e persone.
I primi 5 Comuni più vicini / 5 Closest municipalities
10.6 km Adrano
11.1 km Bronte
11.4 km Centuripe
11.6 km Regalbuto
13.5 km Cesarò
DATI UFFICIALI
Un terremoto di magnitudo ML 2.5 è avvenuto nella zona: 11 km NW Adrano (CT), il 05-02-2023 alle ore 18:18:56 (UTC +01:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 37.7230, 14.7360 ad una profondità di 15 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV_OE (Catania).