Oggi, 16 dicembre 2024, nel pomeriggio si è verificato un grave incidente stradale a Paternò, precisamente in via Emanuele Bellia, all'angolo con via Tenente Cunsolo. L'incidente è avvenuto intorno al...

Oggi, 16 dicembre 2024, nel pomeriggio si è verificato un grave incidente stradale a Paternò, precisamente in via Emanuele Bellia, all'angolo con via Tenente Cunsolo.

L'incidente è avvenuto intorno alle 16.30 e ha coinvolto due autovetture, una Nissan Qashqai e una Ford Fiesta, che per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrate violentemente. L'impatto ha causato danni ai veicoli, con i mezzi che sono rimasti bloccati sulla carreggiata.

Sul luogo dell'incidente sono intervenute due ambulanze, che hanno prestato le prime cure ai due feriti, un uomo e una donna.

Entrambi sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale per ulteriori accertamenti e trattamenti, ma al momento non si conoscono le loro condizioni e prognosi.

La dinamica dell'incidente è ancora sotto investigazione da parte delle forze dell'ordine.

A causa dei veicoli coinvolti nell'incidente, la carreggiata è risultata ostruita, provocando un blocco del traffico nella zona e causando significativi disagi agli automobilisti in transito.

Le autorità locali sono intervenute prontamente per gestire la situazione e ripristinare la circolazione, ma il traffico nella zona rimane ancora rallentato.

PATERNÒ, SCONTRO TRA DUE AUTO: DUE FERITI E STRADA BLOCCATA 1/1

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO